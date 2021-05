Bevern : Erschließung für Gewerbe- und Wohngebiet läuft auf Hochtouren

Das Interesse an den Grundstücken auf dem 6,5 Hektar großen Areal ist groß. Viele Flächen sind schon vergeben oder reserviert.

Bevern | Der schwere Traktor zieht ächzend seine Bahnen. Aber es ist am Beverner Ortsausgang in Richtung Barmstedt kein Landwirt, der hier sein Feld bestellt. Baufirmen wandeln die Wiese in Bauland um. Hier entsteht das erste Gewerbegebiet der kleinen Gemeinde. Es ist bereits zu erkennen, wo die Erschließungsstraße einmal verlaufen und in einem Wendehammer end...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.