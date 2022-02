Neubaugebiet in Bevern : Anwohner geben entnervt auf und zahlen Gebäudeschäden selbst

Das Neubaubiet in Bevern sorgte für reichlich Zoff. Anwohner klagten über Schäden an ihren Häusern. Nun geben sie entnervt auf. Der Frieden im Dorf bröckelt.

Bevern | Das Baugebiet Nummer 5 ließ die Wogen in Bevern hoch schlagen. Anwohner der Straße am Wiesengrund klagten über Risse in ihren Häusern. Angeblich entstanden durch die Bauarbeiten im neuen Baugebiet. Das Amt Rantzau ist der Meinung, dass die Immobilienschäden nicht durch die Baustelle entstanden sind. Ein Runder Tisch sollte die Situation klären. Ergebn...

