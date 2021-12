Bauarbeiten in Barmstedt : Königstraße gesperrt: Haus wird abgerissen – das sind die weiteren Pläne

Was passiert an der Königstraße in Barmstedt? Die Firma Noah Haus aus Heede startet dort demnächst mit einem Bauprojekt. Mit uns das Unternehmen über die Details gesprochen.

Barmstedt | Es rumpelt, als der Kettenbagger sich Stück für Stück nach vorne schiebt. Die Königstraße ist mit einigen Stahlplatten ausgelegt, den weiteren Schutz des Asphalts übernehmen alte Autoreifen, die ein Arbeiter je nach Fahrtrichtung vor die Raupe legt. Direkt daneben steht ein Schwerlastkran, an dessen Haken eine gigantisch große Gummimatte hängt. Sie st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.