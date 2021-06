Neue Initiative : Barmstedts Grüne fordern offene Planungswerkstatt zum Thema Verkehr

In dem Gremium sollen Vertreter aller Interessensgruppen gemeinsam Vorschläge erarbeiten. Dieses soll erstmals nach den Sommerferien zusammentreten. Die Organisation soll die Stadtverwaltung übernehmen.

Barmstedt | Das Verkehrsthema ist in Barmstedt in aller Munde und wird heiß diskutiert – nach Wahrnehmung von Bündnis 90/Die Grünen aber derzeit nur in verschiedenen Gruppen. Zu echten Lösungsansätzen komme es daher nicht, sagt Ingrid Körner-Bornholdt, Beisitzerin im Ortsvorstand der Alternativen. Im Gegenteil: Da sich die Akteure gegenseitig behinderten, sei die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.