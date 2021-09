Barmstedter Umweltausschuss : Das Los muss über die personelle Zusammensetzung entscheiden

Weil SPD, FWB und BALL gleich viele Sitze in der Stadtvertretung haben, wurde um den elften und letzten Platz im Ausschuss gerungen. Zur Vorsitzenden wurde Annette Bremer-Wilms (SPD) gewählt.

Barmstedt | Welche Partei darf wie viele Vertreter in den neuen Barmstedter Umweltausschuss entsenden? Auf diese Frage fanden die Stadtvertreter vor ihrer Sitzung am Dienstagabend (28. September) keine gemeinsame Antwort. Und so musste am Ende das Los über den elften und letzten Sitz im Ausschuss entscheiden. Gleiche Sitzanzahl – gleiche Sitzansprüche Der C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.