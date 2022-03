Rantzauer See : Barmstedter Tourist-Info im Speicher: Mietvertrag bis 2023 verlängert

Die Erfahrungen des von Corona geprägten ersten Jahres ermutigen Stadtmarketing-Mann Marcel Holz.

Barmstedt | Am Freitag, 1. April, eröffnet die Tourismus-Info Barmstedt wieder ihre Dependance in der Weberei im Speicher der Rantzauer Wassermühle. „Die Besucherzahlen sind gut”, fasste Marcel Holz die Erfahrungen des ersten Jahres zusammen – und das trotz kurzfristiger Schließzeiten wegen Corona und der aufwändigen Kontaktverfolgung als eine Auflage in der Pand...

