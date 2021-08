Barmstedter Stoppelmarkt : Nach Corona: Markt-Macher, Polizei und Stadt sehen Neustart als geglückt an

Die Pandemie erlaubte lange keine Großveranstaltungen. Barmstedt wagte als eine der ersten Städte den Neuanfang. Stadt, Organisatoren und Polizei sehen den Versuch als geglückt an.

Barmstedt | Es gab sie, die kritischen Stimmen. Darf man eine Großveranstaltung wie den Stoppelmarkt in Corona-Zeiten auf die sprichwörtlichen Beine stellen? Sind die zugelassenen 1300 Besucher auf der Festmeile nicht zu viel? Und ist es wirklich möglich, die Massen pandemiegerecht zu kontrollieren? Fragen wie diese waren in Barmstedt in den vergangenen Tagen oft...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.