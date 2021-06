Maske fällt nach dem Start : So lief der Barmstedter Stadtlauf in der Corona-Edition

94 der 104 angemeldeten Läufer gingen in Barmstedt erstmals über die Halbmarathon-Distanz an den Start – zunächst mit Maske und Abstand.

Barmstedt | „Dann müssen wir den Scheiß nicht mitschleppen“, sagte eine Läuferin und pfefferte ihren Mund-Nasen-Schutz in die Kiste kurz nach dem Start des Barmstedter Stadtlaufs. Bis zur Startlinie im Schusterring mussten die Läufer am Sonntag (13. Juni) Maske tragen, starteten in Abständen und maximal zu zweit. Dann blieb genug Zeit, die eigene Stoppuhr zu star...

