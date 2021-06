Barmstedter Stadtlauf 2021 : Erster Halbmarathon der Historie: Hier sind die 100 Starter unterwegs

Die limitierten Startplätze wurden schon im Vorfeld allesamt vergeben, die Corona-Regeln sorgen für einen neuen Ablauf. Autofahrer müssen sich auf Einschränkungen einstellen.

Barmstedt | Es ist alles bereit für den etwas anderen Barmstedter Stadtlauf 2021. Von 9 Uhr an gehen am Sonntag, 13. Juni, 100 Mutige den ersten Halbmarathon in der Stadtlauf-Historie an. Damit sind alle Startplätze vergeben. Mehr Läufer dürfen aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht mitmachen. Viele Helfer an der Strecke Gestartet wird jeweils paarweise im ...

