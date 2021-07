Barmstedter Stadtbücherei : Bau-Zustand unzumutbar: Leiterin Sabine Jülich ist verzweifelt

Das Büchereigebäude am Holstenring ist Baujahr 1969 und ist längst nicht mehr zeitgemäß. Doch der lange geplante Umzug lässt auf sich warten. Aktuelle Nutzerzahlen beweisen, wie groß der Bedarf ist.

Barmstedt | „Es wird immer kritischer“. Die Leiterin der Stadtbücherei Barmstedt Sabine Jülich ist verzweifelt. Kein Neubau in Sicht, keine Baumaßnahmen am Altgebäude möglich. „Wir wissen nicht, was wir noch machen können, um durchzuhalten“, stöhnt sie und weist auf den Zustand des Domizils am Holstenring hin. Fast keine Wärmeisolierung Ein Gebäude Baujahr ...

