„Schade, dass Sie gehen“ : Die Verabschiedung von Barmstedts Seniorenheimleiter Christoph Merker

Bürgermeisterin Heike Döpke lobt die Arbeit des Ruheständlers: „Durch viele Veranstaltungen ist dieses Haus eine öffentliche Konstante im Leben unserer Stadt geworden.“

Barmstedt | Zahlreiche Besucher hatten sich im Foyer des Seniorenheimes Barmstedt/Rantzau am Rantzauer See eingefunden, um sich von dem langjährigen Heimleiter und Geschäftsführer Christoph Merker zu verabschieden. Bereits seit dem 1. November befindet er sich in der passiven Phase seiner Altersteilzeit. Sie haben ihre Aufgabe mit großer Hingabe ausgeübt, Spure...

