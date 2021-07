Barmstedter Schlossinsel : So sehen die Umgestaltungs-Pläne für das Herrenhaus aus

Planer Andrè Tomczak von der Firma Complan Kommunalberatung stellt das Projekt vor. Angedacht ist, im Inneren des Gebäudes einen Raum zu schaffen, der bis zu 70 Personen fassen kann.

Barmstedt | Wann passiert endlich etwas auf der Schlossinsel? Jeden Tag umrunden zahlreiche Barmstedter, aber auch viele Gäste aus dem Umland, den Rantzauer See. So auch die beiden Freudinnen Henny Braasch und Meta Albrecht, beide aus Pinneberg. „Wir sind oft hier, das ist so ein schöner Ort“, erzählen sie, wollen sich aber partout nicht auf einem Foto in der Zei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.