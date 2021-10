Reisebüro von Regina Tesch : Mallorca, Kanaren, Kreta: Hierhin verreisen die Barmstedter im Herbst

Nach dem eher durchwachsenen Sommer zieht es viele Barmstedter in wärmere Gefilde. Die Corona-Krise hat bei der Auswahl der Reisen aber deutliche Spuren hinterlassen.

Barmstedt | Den Sommer verlängern, noch einmal ein Bad im Meer nehmen, laue Sommerabende an der Hotelbar genießen oder sich den Wind an der See um die Ohren wehen lassen – diesen Wunsch verspüren derzeit auch viele Barmstedter. Spanien und Griechenland begehrt „Die Leute haben einfach Lust auf Sonne und Abwechslung. Und nachdem viele Reisewarnungen, unter a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.