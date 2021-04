Heede : Barmstedter Pflegedienst MHP macht Corona-Tests im Dorfgemeinschaftshaus

MHP-Geschäftsführer Mike Steinhauer rechnet damit, dass der Bedarf an Testungen durch die „Notbremse“ weiter steigt.

Heede | Der Pflegedienst MHP aus Barmstedt hat in Heede ein Corona-Testzentrum eröffnet. Seit Montag (26. April) nehmen MHP-Mitarbeiter im dortigen Dorfgemeinschaftshaus an der Schultwiete an fünf Tagen der Woche für Bürger kostenlose Antigen-Tests vor: Stäbchen in die Nase und 30 Minuten später liegt das Ergebnis vor. Dieses kann dann über eine App oder das ...

