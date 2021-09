Handball-Hamburg-Liga : Barmstedter MTV verliert erstes Heimspiel nach Corona-Zwangspause

Das Team von Trainer Matthias Matuch musste sich der HG Hamburg-Barmbek am Ende deutlich mit 21:30 geschlagen geben.

Barmstedt | Eine Woche, nachdem sie in einem Gasthaus in Barmbek, diniert hatten, empfingen die Hamburg-Liga-Handballer des Barmstedter MTV am Sonnabend (18. September) die HG Hamburg-Barmbek II. Der Gegner mundete den Schusterstädtern weniger gut als das Essen im „Quartier 21“, denn sie verloren ihr erstes Heimspiel seit dem 17. Oktober 2020 mit 21:30 (13:15) ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.