Barmstedter Humburg-Haus : Elmshorner übernimmt Gartenpflege – Förderverein reicht das nicht aus

Barmstedt | Eines der historisch interessantesten Häuser Barmstedts steht in der Chemnitzstraße. 1783 erbaut, war es lange im Besitz der Familie Humburg. Im Mai 1989 wurden Haus und Grundstück in Form einer Schenkung von dem in Hamburg lebenden Mediziner Ernst-Heinrich Humburg an die Stadt Barmstedt übertragen. Einer der wohl schönsten Gärten Barmstedts entstand ...

