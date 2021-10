Barmstedter Geflügelzüchter : Freude über erfolgreiche Ortsschau und neuen Vereinschef Ralf Albers

Lange mussten die Rassegeflügelzüchter nach einem neuen Vorsitzenden suchen. Nun sprang der 60-jährige Ellerauer in die Bresche. Die Ausstellung in der Heederbrook-Halle lockte über 300 Besucher an.

Barmstedt | Es gibt Hobbys, die waren einst schwer in Mode. Briefmarken sammeln, Miniatureisenbahnen und auch die Tierzucht gehören dazu. Alles Freizeitaktivitäten, die im Computerzeitalter unter Nachwuchsmangel leiden. Dass die Rassegeflügelzucht trotzdem noch immer viele Freunde hat, bewies am vergangenen Wochenende die 116. Barmstedter Ortsschau. Über 200 Besu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.