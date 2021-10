Barmstedter Fitnesspark : Anwohner erhebt Einwände – Stadtvertreter vertagen das Projekt

Das Thema soll nun im Hauptausschuss nochmal zur Diskussion stehen. Geplant ist, dass die Anlage die Trainingsformen Calisthenics und Functional Fitness vereint. Entstehen soll sie am Rantzauer See.

Barmstedt | Die Mitglieder des Ausschusses für Kultur, Schule und Sport hatten sich am 9. September für eine Functional-Fitness-Anlage ausgesprochen. Auch der Ort schien klar: Entstehen sollte der Fitnessplatz auf einer Wiesenfläche am Rantzauer See nahe des Spielplatzes auf einer Fläche von etwa 300 bis 400 Quadratmetern. Doch nun steht zumindest der Ort wieder ...

