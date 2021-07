DLRG auf Ostsee-Dienstreise : Barmstedter Lebensretter als Wach-Team bei Glücksburg im Einsatz

Für zwei Wochen wird die Besatzung der Rettungswache in Holnis von einer Wachmannschaft der DLRG Barmstedt gestellt. Dier Lebensretter kontrollieren einen 1,5 Kilometer langen Strandabschnitt an der Ostsee.

Barmstedt | Der Wasserrettungsdienst der DLRG hatte es dieses Jahr nicht leicht. Tausende Rettungsschwimmscheine sind während Corona ausgelaufen, was ein großes Loch in die Absicherung von deutschen Stränden, Flüssen und Seen gerissen hatte. Daher bringen sich die Barmstedter Lebensretter dieses Jahr besonders intensiv in den zentralen Wasserrettungsdienst ein (Z...

