Barmstedter Corona-Demos : Impf-Skeptikerin und Mahnwache-Vertreterin: Darum gehen sie auf die Straße

Die einen sind Corona-Impfgegner, die anderen sind überzeugte Impf-Befürworter. Doch die Gräben zwischen "Spaziergängern" und Mahnwache-Vertretern sind tief und gehen weit über die Pandemie hinaus.

Lutzhorn/Barmstedt | Corona-Demo: Immer montags treffen in Barmstedt Mahnwache und Spaziergänger aufeinander. Die beiden Gruppen sammeln sich fast zeitlich am frühen Abend vor dem Rathaus. Es geht um Corona und um das Impfen. Aber auch um die Grundwerte der Demokratie und den Glauben an den Rechtsstaat. shz.de-Reporter Carsten Wittmaack hat mit jeweils einer Vertreterin b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.