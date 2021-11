Start in die Adventszeit : Barmstedter Bücherei lädt Erwachsene zum Fröbelstern-Basteln ein

Basteln ist nicht nur Kindersache. Das will das Team der Stadtbücherei am 19. November beweisen. Erwachsene, die beim Fröbelstern-Basteln dabei sein möchten, zahlen 5 Euro pro Person.

Barmstedt | Auch in der Barmstedter Stadtbücherei steht die Adventszeit in den Startlöchern. Bester Beweis: Das Bücherei-Team und der Förderverein laden ein zum Weihnachtsbasteln für Erwachsene. Am Freitag, 19. November, von 19 bis 21 Uhr entstehen in der Stadtbücherei Fröbelsterne. Wer mitbasteln möchte, zahlt 5 Euro pro Person. Die Stadtbücherei bittet um ei...

