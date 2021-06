Brüder aus Barmstedt : Auch Volker Schönfelder erhält das Bundesverdienstkreuz

Nach dem Barmstedter Kommunalpolitiker Michael Schönfelder hat auch dessen älterer, im bayrischen Garching lebender Bruder Volker Schönfelder das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen.

Barmstedt/München | Das ließ sich Michael Schönfelder nicht nehmen: das Bundesverdienstkreuz eigenhändig seinem älteren Bruder Volker Schönfelder ans Revers zu heften – natürlich in Absprache mit dem bayrischen Staatssekretär Roland Weigert, der in München in Vertretung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Verleihungsurkunde überreichte. Damit sind jetzt beide...

