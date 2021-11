Barmstedter Badewonne : Kassenautomat des Hallenbades ist endlich wieder in Betrieb

Bisher musste ein Online-Reservierungssystem genutzt werden. Spontane Besuche an den Wochenenden blieben Barzahlern in den vergangenen Monaten verwehrt.

Barmstedt | Spontan ins Wasser springen – das ist ab sofort wieder möglich. Die Stadtwerke Barmstedt haben den Kassenautomat in der Badewonne in Betrieb genommen. Ab sofort können die Eintrittskarten für das freie Schwimmen sowie die Wassergymnastik- und Aqua-Fitness-Kurse somit bequem vor Ort und ausschließlich in der Badewonne gelöst werden. Online-Reservier...

