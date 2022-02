In Barmstedt und Bullenkuhlen : Pinneberger blendet zwei Autofahrer mit seinem Laserpointer

Die Polizei wirft dem Mann eine ganze Reihe von Vergehen vor. Mit seinem polnischen Führerschein gab es ebenfalls Probleme.

Barmstedt/Elmshorn | Da hat sich ein 36-Jähriger eine ganze Menge Ärger eingebrockt: Die Polizei verdächtigt den Mann aus Pinneberg am Freitag (11. Februar) in Barmstedt und Bulllenkuhlen zwei Autofahrer mit einem Laserpointer geblendet zu haben. Als die Beamten den Mann in Elmshorn auf der Wittenberger Straße stellten, fanden sie außerdem ein Tütchen mit Amphetaminen, da...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.