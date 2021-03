6,8 Millionen Euro fehlen : Barmstedt überschreitet bei Schulden die 20-Millionen-Marke

Vier der fünf Fraktionen stimmten dem Haushalt 2021 während der Sitzung der Stadtvertretung Barmstedt zu.

Barmstedt | Hans-Christian Hansen bemühte die berühmte Frage von Butler James aus dem Silvester-Klassiker „Dinner for one“ an Miss Sophie, ließ allerdings das Fragezeichen weg: „The same procedure as last year“, stellte der Fraktionsvorsitzende der SPD in der Barmst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.