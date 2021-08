Barmstedt : Barmstedt sucht Namen für den neuen Umweltausschuss

Der Barmstedter Hauptausschuss will am Dienstag (3. August) über den Namen des neu einzurichtenden Gremiums entscheiden. Es ist die erste Sitzung in Präsenz nach langer Zeit.

Barmstedt | Darüber, dass in Barmstedt Bau- und Umweltfragen künftig wieder in zwei getrennten Ausschüssen und nicht mehr im nach der Kommunalwahl 2018 gegründeten Bau- und Umweltausschuss beraten werden soll, herrscht unter den Mitgliedern des Hauptausschusses Einigkeit. Wie aber soll das neue Gremium künftig heißen und welche Aufgaben soll es übernehmen? Zur...

