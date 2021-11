3G und strenge Kontrollen : „Barmstedt dreht auf“ unter Corona-Bedingungen: So lief die Stadtparty

Dank striktem Hygienemanagement konnte die Ur-Stadtparty 2021 auch während der Pandemie steigen. Die Stimmung war ausgelassen.

Barmstedt | „So. Links und rechts sind die Tresen, in der Mitte wird getanzt“, ruft DJ Thomas Abrahams am Freitag (19. November) in die Heederbrook-Halle. Und legt auf – Gloria Gaynor, „I will survive“ – nicht nur absolut tanzbar, sondern auch das passende Motto in der Pandemie. Was nämlich in der DJ-Ansage mitschwingt, gehört gleichzeitig zum Infektionsschutz...

