„Barmstedt dreht auf“ : Hygienekonzept angepasst: Strenge Einlasskontrollen und Testmöglichkeit vor Ort

Das Hygienekonzept für die große Party am 19. und 20. November in der Sporthalle Heederbrook hat Veranstalter Günter Sattler nochmals angepasst. Es ist die vorerst letzte Party nach der 3G-Regel in Corona-Zeiten.

Barmstedt | Statt „Wir feiern nicht – Wir eskalieren“ heißt es jetzt „Wir möchten feiern, aber sicher“. „Barmstedt dreht auf“ startet wie geplant am Freitag, 19. November, mit der Party Oldie meets Schlager, und am Sonnabend, 20. November, mit der 90er-Party und Norddeutschlands Top-DJ Thomas Abraham in der Sporthalle Heederbrook. Es ist die vorerst letzte Party ...

