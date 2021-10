Der Wochenrückblick : Barmstedt dreht auf, in Hörnerkirchen sind die Hexen los

Die Woche im Rückspiegel. Das sind die wichtigsten Nachrichten aus Barmstedt und dem Ämtern Rantzau und Hörnerkirchen.

Barmstedt | Barmstedt Schreck in der Abendstunde für eine Mitarbeiterin der Barmstedter Esso-Tankstelle. Vier bewaffnete Täter überfielen die Tankstelle am vergangenen Wochenende und erbeuteten Geld, Zigaretten und Schnaps. Eine spärliche Ausbeute für einen derart dreisten Raub. Was bliebt, ist eine Mitarbeiterin, die das Geschehene erst einmal verarbeiten muss. ...

