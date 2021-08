„Barmstedt dreht auf“ : Corona-Regeln: Veranstalter sagen Feier in Heederbrook-Halle ab

Die Organisatoren Günter Sattler und Dennis Krüger hoffen auf einen Ausweichtermin im Februar 2022. Sie kritisieren die aktuell geltenden Corona-Regeln für Hallenfeste als zu hoch.

Barmstedt | „Barmstedt dreht auf“ heißt es einmal im Jahr. Zumindest in normalen Jahren. Doch was ist in Pandemie-Zeiten schon normal? Fest steht: Corona macht den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. 2021 wird nicht aufgedreht sondern abgesagt. Die zweitägige Sause in der Heederbook-Halle fällt aus. „Die Risiken sind einfach zu groß“, erklärt Günter Sa...

