Spezielles Angebot : Barmstedt bietet Konfirmandenunterricht der intensiven Art

Die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche startet ein eigenes Angebot für Konfirmanden unter dem Motto KonferIntensiv. Der Themenschwerpunkt liegt auf dem Lesen in der Bibel und in der Diskussion über deren Aussagen.

Barmstedt | Das hat es in Barmstedt noch nie gegeben. Als Alternativangebot zur Kirche ist die Gemeinschaft in der evangelischen Kirche mit einem eigenen Angebot für Konfirmanden gestartet. Unter dem Motto KonferIntensiv sind zehn Jugendliche aus Barmstedt und Umgebung in das ein Jahr dauernde Programm gestartet, das im nächsten Jahr mit einer Konfirmation in der...

