Barmstedt : Polizei ermittelt: Unbekannte Flüssigkeit schwimmt auf der Krückau

Die Beamten haben eine Anzeige wegen Gewässerverunreinigung geschrieben. Die Analyse der Wasserprobe steht noch aus.

Barmstedt | Eine weißlich-trübe Flüssigkeit auf der Krückau in Barmstedt hat am Dienstagabend (24. August) erst die Polizei und mit knapp einer Stunde Verspätung auch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Zeugen hatten ihre Beobachtung in Höhe der Brücke Austraße gegen 18 Uhr der Polizei gemeldet. Analyse der Flüssigkeit steht noch aus Beamte der Barmstedter ...

