Barmstedt : Unverpackt-Laden „KöpManLose“ eröffnet am 24. April

Wer in dem Geschäft in der Chemnitzstraße einkaufen will, kann die Ware auch in bereitgestellte Mehrwegbehälter abfüllen.

Barmstedt | Der Countdown zur Eröffnung des ersten Barmstedter Unverpackt-Ladens läuft. Am Sonnabend (24. April) öffnet KöpManLose um 9 Uhr seine Türen zu dem Ladengeschäft in der Chemnitzstraße 6 direkt neben Elektro Lindemann. Das hat die Unverpackt-Initiative Barmstedt (UIB Genossenschaft) mitgeteilt. Deren Mitglieder haben in den vergangenen Wochen die Wän...

