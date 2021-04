„Taten statt Worte“ : Barmstedter Verein finanziert Berufsschule in Sierra Leone

Mit den Geldern wurde die Einrichtung saniert. Das Ehepaar Lars Bessel und Marion von Oppeln war vor Ort in Kamakwie.

Barmstedt | Kamakwie ist ein kleiner Ort in Afrika, ungefähr so groß wie Barmstedt. Aber dort gibt es weder Strom noch fließendes Wasser: Kamakwie liegt in Sierra Leone, einem der ärmsten Länder der Welt. Der Ort ist Distrikt-Hauptstadt und verfügt über eine Berufsschule. Dass die Schüler dort wieder lernen können, haben Barmstedter möglich gemacht: Der hiesige V...

