Polizei-Einsatz : Streit in Barmstedt eskaliert: ein Leichtverletzter

Die Polizei wird in der Königstraße gerufen. Beamten gehen davon aus, dass der Fall schnell aufgeklärt werden kann.

Barmstedt | Ein Leichtverletzter und ein Polizeieinsatz sind das Ergebnis eines Streits, der sich am Mittwoch (17. Februar) in der Barmstedter Königstraße ereignet hat. Polizei wird gegen 17.30 Uhr gerufen Gegen 17.30 Uhr traf die Polizei in der Privatwohnung...

