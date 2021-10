Einzug in Bundestag verpasst : Wie der Barmstedter Jens Herrndorf nach der Wahl weiter macht

Aus dem Management der Hip-Hop-Band Fettes Brot scheidet er nach mehr als 30 Jahren langsam aus. Politik für Bündnis 90/Die Grünen soll auch in Zukunft sein Leben bestimmen. Er will Kreissprecher bleiben.

Barmstedt | Fast drei Wochen ist die Bundestagswahl jetzt her. Für Jens Herrndorff (Bündnis 90/Die Grünen) endete am 26. September eine der anstrengendsten Zeiten seines Lebens. 122 Wahlkampftermine in den sechs Wochen vor dem Urnengang hat der 52-Jährige abgerissen. 16-Stunden-Tage waren eher die Regel als die Ausnahme für den Barmstedter, der am Ende trotz des ...

