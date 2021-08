Gymnasium Barmstedt : Schüler diskutieren mit Grünen-Landtagsabgeordneter über die EU

Ines Strehlau (Bündnis 90/Die Grünen) nahm sich einen Vormittag Zeit, um über die Themenkomplexe Flüchtlinge, Klima und Zukunft zu sprechen. Das Gymnasium will Europa-Schule werden.

Barmstedt | Flüchtlinge in der EU, Klima in der EU und die Zukunft der EU – das waren am Mittwoch (4. Juli) die drei Themenschwerpunkte beim Europa-Tag am Carl-Friedrich-von-Weizsäcker-Gymnasium, das sich aktuell darum bemüht, als Europa-Schule anerkannt zu werden. Dazu löcherten die Schülerinnen und Schüler des 12. Jahrgangs in drei Runden die Landtagsabgeordnet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.