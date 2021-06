Barmstedt : Überraschungstüten für Schulkinder – Motto für Kinderfest 2022 steht

Damit das erneut abgesagte Kinderfest nicht in Vergessenheit gerät, stattete das Festkomitee den Barmstedter Grundschülerin einen Überraschungsbesuch ab – und gab schon mal einen Vorgeschmack auf das nächste Jahr.

Barmstedt | Die große Spiele-Sause mit Umzug fällt das zweite Jahr in Folge aus. Damit das Barmstedter Kinderfest aber auch in der Corona-Zeit nicht in Vergessenheit gerät, haben die Mädchen und Jungen der James-Krüss-Schule und der Gottfried-Semper-Gemeinschaftsschule am Freitagmorgen (11. Juni) Überraschungsbesuch von Mitgliedern des Festkomitees bekommen – mit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.