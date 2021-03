Barmstedt : SSV Rantzau plant neuen Eingangsbereich an der Düsterlohe

Ein Lagerschuppen und ein neues Kassenhäuschen soll her. Dafür hat der Club einen Zuschuss beantragt.

Barmstedt | Was einmal geklappt hat, soll in diesem Jahr ein zweites Mal gelingen: Zuschüsse von der Aktivregion Holsteiner Auenland und jede Menge Menpower aus den eigenen Reihen. So jedenfalls plant der Vorstand des SSV Rantzau den Neubau eines Mehrzweckhauses für den Sportplatz Düsterlohe. In 2020 hatten die Super-Senioren das Geläuf, auf dem unter anderem die...

