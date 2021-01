Barmstedt : SPD will Gedenken an die NS-Opfer hoch halten

Auch wenn die Kranzniederlegung zum Gedenktag am 27. Januar ohne Reden stattfindet, lohne sich der Besuch des Friedhofs.

Barmstedt | Seit 1996 ist der 27. Januar bundesweit der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und seit 2005 auch Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In Barmstedt wird an diesem Tag jedes Jahr durch eine Kranzniederlegung a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.