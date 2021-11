Barmstedt : Planungen am Steinmoor vorerst nur für die Feuerwehr

Sollte das Technische Hilfswerk tatsächlich auch in den Norden der Stadt umziehen wollen, kann das Paket entsprechend erweitert werden.

Barmstedt | Der Barmstedter Ortsverband des Technischen Hilfswerks (THW) hat grundsätzlich Interesse, seine Unterkunft von der Straße An der alten Mühle in Richtung Steinmoor zu verlagern, wo die Stadt für ihre Freiwillige Feuerwehr eine neue Wache bauen will. Dessen Ortsbeauftragter Stefan Schrade begründete diesen Wunsch mit größerem Platzbedarf. Bei den planer...

