Konzert im Das Webers : Peter Roland auf den Spuren von Frank Sinatra

Die Songs von The Voice stehen im Mittelpunkt des Konzertes am Sonnabend, 10. Juli.

Barmstedt | Endlich wieder Konzerte: In Barmstedt ist das Restaurant Das Webers an der Schulstraße der Ort, wo die Live-Musik als erstes wieder Einzug hält. Dort gastiert am Sonnabend, 10. Juli, Peter Roland. Er nimmt seine Zuschauer mit auf eine musikalische Reise durch das Leben und Wirken von Frank Sinatra. „Ol' Blue Eyes“ oder schlichtweg „The Voice“ – Sin...

