Landtagswahl 2022 : Patrick Laas aus Barmstedt will einen Platz auf der SPD-Landesliste

Einen Wahlkreis strebt der 39-Jährige indes nicht an. Die Chancen auf einen späteren Einzug in den Landtag sind daher als marginal einzustufen.

Barmstedt | Auf Kreisebene gehört Patrick Laas dem Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Gleichstellung und Senioren als bürgerliches Mitglied an. Nun strebt der Sozialdemokrat aus Barmstedt nach höherem. Er will in den schleswig-holsteinischen Landtag und kündigte an, sich um einem Platz auf der SPD-Liste für die Wahl am 8. Mai 2022 zu bewerben. Eine Direktkand...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.