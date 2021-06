Barmstedt : Parkplatz ohne Autos sorgt für neuen Unmut am Holstenring

Vor den Hochhäusern wurden alle privaten Parkplätze mit Sperrbügeln versehen. Das sorgt für Unmut und weniger freie Plätze hinter den Geschäften. Die Verwaltung sucht nach Lösungen.

Barmstedt | Waren Parkplätze auf den Anlagen hinter den Geschäften Am Markt vielleicht mit Ausnahme der Markttage donnerstags für Autofahrer in der Regel einfach zu bekommen, so hat sich die Situation geändert. Deutlich mehr Dauerparker belegen die Buchten. Den Grund hat nicht nur Axel Schmidt (FWB) vor und hinter den beiden Hochhäusern am Holstenring ausgemacht....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.