Barmstedt : Norddeutsche Realisten stellen im Café Schlossgefängnis aus

Wiebke Daniel, Maren Goericke, Cathrin Schulz-Mirbach und Dieter Kiesow eint die Vorliebe für maritime Motive in Öl oder Acryl.

Barmstedt | Ein Quartett norddeutscher Realisten stellt von Mittwoch, 10. November, an in der Galerie Schlossgefängnis aus. Wiebke Daniel, Maren Goericke, Cathrin Schulz-Mirbach und Dieter Kiesow verbreiten dann während der regulären Café-Öffnungszeiten maritimes Flair in Öl oder Acryl. „Die Nähe zur Küste ist, was uns verbindet“, sagt Daniel. Zudem hat das Quart...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.