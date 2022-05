Großeinsatz in Barmstedt : Mann geht im Rantzauer See unter – Suche bis Mitternacht erfolglos

Zahlreiche Helfer waren am Donnerstag im Einsatz, um einen Mann zu suchen, der im Rantzauer See in Barmstedt untergegangen sein soll. Viele Zeugen hatten das beobachtet – gefunden wurde aber bis Mitternacht niemand.

Barmstedt | Dutzende Kräfte von Feuerwehr, DLRG, R...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.