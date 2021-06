Auf der Schlossinsel : Damen von Les Boutonnières zeigen historische Nähkunst in Barmstedt

Zur aktuellen Sonderausstellung Textile Schätze ans Licht gebracht zeigen die Frauen, wie solche Trachten einst verziert wurden.

Barmstedt | Das Rasenstück vor dem Museum der Grafschaft Rantzau auf der Barmstedter Schlossinsel wird am Wochenende 26./27. Juni zur historischen Nähstube. Jeweils von 14 bis 17 Uhr zeigen die Damen von Les Boutonnières, wie im 18. Jahrhundert Kleidung gefertigt und verziert wurde. Diese Veranstaltung gehört zur derzeit in dem ehemaligen Amtsgericht gezeigten So...

