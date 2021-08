Barmstedt : Es gibt noch Karten fürs Open Air Picknick am Rantzauer See

Der Freundeskreis der Kunst & Kultur Barmstedt hat ein leiseres Live-Musik-Programm für die Premiere auf dem Gelände der Badestelle am Sonnabend (14. August) zusammen gestellt. Karten gibt es nur im Vorverkauf.

Barmstedt | Im lauten Trubel des Stoppelmarkts eine etwas besinnlichere Alternative finden? Der Freundeskreis der Kunst und Kultur Barmstedt hat für Sonnabend, 14. August, dazu eine in petto: Das erste Open Air Picknick auf dem Gelände der Badestelle des Rantzauer Sees an der Seestraße. Garniert wird die Veranstaltung von 16 Uhr an mit Live-Musik. Zugesagt haben ...

