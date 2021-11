Barmstedt : Jugendarbeit mit Live-Musik im Haus der Gemeinschaft

Statt fester Stuhlreihen werden Sofas den großen Saal am Freitag, 26. November, füllen. So will Jugendpastor Manuel Völker eine lockere Atmosphäre schaffen.

Barmstedt | „lebe+“ ist der etwas andere Name für einen Jugendabend im Barmstedter Haus der Gemeinschaft, Moltkestraße 2. Am Freitag, 26. November, öffnen sich ab 19.30 Uhr die Türen für alle Jugendlichen, die mit Begriffen wie Freunde, Fühlen, Live-Musik, Art, Film, Denken, Glauben oder auch Quatschen, Chillen und Cocktails etwas anfangen können. Jugendpastor Ma...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.