Nach Unterschriften-Aktion : Barmstedts Politik diskutiert über Tempo 30 in der Innenstadt

Was mehr als 100 Bürger per Unterschrift unterstützen, beschäftigt am Montag, 31. Mai, den Bau- und Umweltausschuss: die Forderung nach einer Tempo-Anpassung – flächendeckend in der ganzen Innenstadt.

Barmstedt | Ende März hat Eva-Maria Pfotenhauer-Schmidt zusammen mit ihren Mitstreitern aus der Initiative Verkehrsberuhigung Barmstedt eine Liste mit mehr als 100 Unterschriften unter der Forderung, die Barmstedter Innenstadt durchgehend zur Tempo-30-Zone zu machen an Bürgermeisterin Heike Döpke überreicht. Am Montag, 31. Mai, beschäftigt sich nun erstmals die K...

